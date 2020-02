Romantyczny Donald Tusk świętuje Dzień Zakochanych u boku żony: "W Walentynki zawsze jest wiosna" (FOTO)

Obrzynek 16 min. temu zgłoś do moderacji 4 4 Odpowiedz

Miarą przeraźliwego i wciąż rosnącego strachu Tuska przed sprawiedliwością dziejową niech będzie specjalnie na zamówienie robiony "obrzynek", w który został wyposażony jego ochroniarz, a mianowicie jest to karabinek automatyczny SCAR ze skróconą lufą, wyposażony w celownik laserowy i latarkę, przystosowany do walki nawet w ciemnych ciasnych przestrzeniach i pomieszczeniach zamkniętych, na przykład w korytarzach urzędów państwowych, z przezroczystym magazynkiem dla łatwej oceny, ile jeszcze sztuk zostało w 90-nabojowym magazynku! Szybkostrzelność tego "cudownego remedium na wzmagający się gniew 38-milionowego narodu" to 500 strzałów na minutę. Przy założeniu, że wszystkie pociski trafiają w cel skutecznie, a zwały trupów nie zasłonią w pewnym momencie pola ostrzału - likwidacja wszystkich żywych nosicieli polskości (nienormalności) zajmie ochroniarzowi Tuska około 50 dni i nocy, jeżeli będzie pracował na 3 zmiany i lufa się nie przegrzeje! Jak wiemy - bohaterowie Rewolucji Październikowej do chłodzenia "Maximów" używali swojego bohaterskiego moczu..., ale nie jestem pewien czy bohaterski strumień moczu bohaterskiego ochroniarza Tuska sięga takich wyżyn heroizmu? Poza tym producent broni nie podaje w instrukcji, czy jest możliwe jednoczesne prowadzenie ognia ciągłego i oddawanie moczu! Jest oczywiście wyjście z tej kłopotliwej sytuacji - Tusk będzie tylko oddawał mocz bezpośrednio na lufę, a ochroniarz będzie tylko strzelał... (para oczywiście w gwizdek!). Pozostaje jedynie kwestia nieprzerwanej dostawy napojów dla Tuska - podobno bufetowa nie widzi tu najmniejszego problemu…