Małgorzata Socha łamie przepisy

Zawsze mnie zastanawia PO CO takie drogie torebki. Piękna skórzana jest do kupienia i za 1000zł. Funkcje te same przecież. Płacić tylko za logo takie pieniądze to szaleństwo. To nie auto, gdzie kupujesz za większe pieniądze więcej dodatków wyposażenia, lepsze materiały. No nie rozumiem po prostu