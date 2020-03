Dobroduszna Paulina Smaszcz-Kurzajewska zachęca byłego męża do znalezienia nowej dziewczyny: "To byłoby dobre dla jego zdrowia psychicznego i fizycznego"

W rozmowie z Twoim Imperium Paulina odniosła się do potencjalnego pojawienia się nowej kobiety w życiu byłego partnera:

Uważam, że to byłoby dobre dla jego zdrowia psychicznego i fizycznego - wyznała wyrozumiała 47-latka. Dla mnie bardzo ważne jest, by była to osoba, która będzie szanować przeszłość Maćka i nie będzie mieć nic przeciwko naszym dzieciom - dodała.