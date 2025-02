Wystrojona Lara Gessler drałuje do cukierni w cudacznych sandałkach, mrożąc stopy na chłodzie

Nie rozumiem ludzi. Co kogo obchodzi jak inni ludzie się ubierają ? Niech kazdy ubiera sie jak ma ochotę ..Gdzie jest napisane,ze nie mozna ubrac sandałów zimą? czy kozaczków latem? sami krytykanci ..wazne,zeby byc dobrym człowiekiem nie robic nikomu krzywdy ,szanowac innych,a nie kto co ubrał najważniejsze..Pamiętam jak ładnych parę lat temu moja sąsiadka pojechała do Ameryki i potem jka przyjechała opowiadała,ze spotykała kobiety,ktore do futra ubierały tenisówki i nikogo to nie dziwiło...tylko u nas wciąż się ocenia ludzi po wyglądzie...Chore to...