Lara Gessler znana jest z miłości do gastronomii, ale kształciła się w zupełnie INNYM kierunku. Co studiowała?

Afera COPERNICUS może okazać się największym skandalem w historii III RP, bo kosztującym życie tysięcy Polaków z winy rządzących 😢 Niepokojące prognozy spływały już od dłuższego czasu: -> w czerwcu 2024r. meteorolodzy informowali o niżu genueńskim, który miał wczesną jesienią wywołać klęski pogodowe; -> 2 września 2024r. eksperci (meteorolodzy) przewidywali, iż nadejście olbrzymiej fali powodziowej to kwestia maksymalnie dwóch tygodni; -> 6 września 2024r. pierwsze realne ostrzeżenia napływały ze strony służb czeskich. Natomiast kluczowa data to 1️⃣0️⃣ września (wtorek) ‼️ Tego dnia komisarz Unii Europejskiej ds. zarządzania kryzysowego Janez Lenarczicz, bazując na europejskim systemie obserwacji Ziemi COPERNICUS oficjalnie OSTRZEGŁ rząd Donalda Tuska o wzbierające, historycznie wysokiej fali powodziowej! 📣 Tego samego dnia, szef 🇵🇱 rządu, zamiast zwołać sztab kryzysowy i rozpocząć przygotowania do walki z żywiołem, wybrał inną aktywność? Jaką? Zapowiedział budowę demokracji walczącej 😱😳😱, czyli łamanie prawa i konstruowanie dyktatury! To jeszcze nie koniec, bo największy grzech Koalicji 13 grudnia to absolutne zaniechanie już po 10 września. Otóż aż do 13 września (piątek) wieczorem Wody Polskie otrzymywały polecenie napełniania zbiorników retencyjnych na Dolnym Śląsku, gdy co najmniej od trzech dni powinny dokonywać zrzutów wody, chroniąc setki tysięcy mieszkańców pobliskich terenów zalewowych! Kto podjął ostateczną decyzję, by mimo pełnej wiedzy o zagrożeniu, gromadzić wodę i potęgować ryzyko? Czy rząd Donalda Tuska, ulegając eko-ideologicznym szaleńcom klimatycznym wybrał narrację straszenia kryzysem klimatycznym na tle wyschniętych rzek zamiast walki o bezpieczeństwo Polaków z województw dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, lubuskiego i małopolskiego? Dziś nie ma miejsca ani czasu na subtelne eufemizmy, na zamykanie oczu - trzeba chronić życie, zdrowie i dobytek Polaków, a obecny fatalny rząd tego nie gwarantuje! Opozycja demokratyczna i wszyscy przyzwoici ludzie powinni wspólnie domagać się odejścia tej niebezpiecznej i nieudolnej ekipy, która sprawuje władzę od 13 grudnia! Tej ekipy, która zbagatelizowała zagrożenie! Tej ekipy, której lider jeszcze w piątek 13 września zapewniał, że „prognozy nie są przesadnie alarmujące”! Tej ekipy, która obcięła dotacje dla OSP w 2024r. z 247 mln zł do 42 mln zł! Tej ekipy, która głosowała przeciw powołaniu Wojsk Obrony Terytorialnej, a w chwili kryzysu zwlekała aż do soboty 14 września z ich uruchomieniem! Tej ekipy, która zawiodła Polaków i naraziła ich na utratę zdrowia i życia!