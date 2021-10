Wystrojona w miniówkę Sandra Kubicka mknie w BIAŁYCH SZPILKACH do restauracji i na zakupy w butiku (ZDJĘCIA)

Ola 23 min. temu zgłoś do moderacji 6 4 Odpowiedz

Nie wiem,czego wy chcecie ? Normalna,ładna kobieta a wy wypisujcie głupoty typu Instagram a rzeczywistość..ludzie,to są niekoniecznie korzystne zdjęcia ,z ukrycia więc ona i tak wygląda bardzo dobrze..mi gdyby takie zrobili to bym wyglądała jak burak ;D a nie jestem zaniedbana kobieta..ale od tego są papsy,robią niekorzystne zdjęcia i tyle. Sandra to ładna ,zgrabna kobieta nie wiem jak kobieta kobiecie może napisać że jest za gruba ?! Gdzie ona jest za gruba ? Ona nosi rozmiar 36 ,to jest wg was gruba tak ?w takim razie powinniście się leczyć ,bo macie zaburzenia widzenia..ona jest normalnie szczupłą osoba ,która nie jest po prostu wychudzona.Nie wiem,jak można hejtować tak ...konstruktywna krytyka ,jasne ! Mi tez nie podoba się jej sukienka,która jest dziwna ,nie pasuje jej do sylwetki ALE,nie będę pisała że ona jest gruba ..błagam was.