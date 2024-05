Wystrojony w perły i klapki Z ĆWIEKAMI Michał Szpak wiedzie nocne życie w towarzystwie Krzysztofa Gojdzia. Nowa przyjaźń? (ZDJĘCIA)

Michał Szpak ma za sobą pracowite miesiące. Początek roku spędził, nagrywając i promując nowy show TVN "Drag Me Out", w którym oceniał amatorskie występy drag queens. Mimo oryginalnego pomysłu i dramy między Anną Muchą i Tomaszem Karolakiem program nie podbił serc tylu widzów, ile oczekiwano.

Michał Szpak o Annie Musze i udziale w show "Drag me out": "Zacieramy temat tabu"

Obecnie Michał Szpak może znów skupiać się na muzyce. Przed pełnią koncertowego sezonu zdążył jeszcze nadrobić towarzyskie zaległości na mieście. Kilka dni temu paparazzi "przyłapali" go, jak imprezował nocą z Krzysztofem Gojdziem . Panowie wybrali się ze wspólną znajomą do modnej wśród celebrytów knajpki Mateusza Gesslera. Mogli więc spodziewać się, że ich wizyta nie przejdzie bez echa w kolorowej prasie.

Być może może właśnie dlatego wokalista przyodział perły i oryginalne obuwie , jakiego nie powstydziliby się baletmistrze. Krzysztof Gojdź postawił na bardziej stonowany "look". Widać w Beverly Hills nosi się teraz białe wzorzyste sweterki. Zaszalał za to z kosmicznymi butami.

Ulubiony chirurg medycyny estetycznej gwiazd na co dzień mieszka w USA. Kilka dni temu przyleciał jednak do Warszawy, żeby wziąć udział w imprezie z okazji 18. urodzin Pudelka . Teraz nadrabia towarzyskie zaległości. Swoją drogą, wiedzieliście, że koleguje się z Michałem Szpakiem?

Ich spotkanie miało trwać do rana. Co ciekawe, tuż obok balowała inna gwiazda TVN. Jak donosi "Super Express", po sąsiedzku zakończenie programu "Zdrajcy: The Traitors" świętowała Malwina Wędzikowska.