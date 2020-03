Wzburzona Joanna Krupa z Ashą-Leigh na rękach przestrzega przed koronawirusem: "Młodzi ludzie również umierają, nie tylko ci w podeszłym wieku!"

jaa 5 min. temu zgłoś do moderacji 6 2 Odpowiedz

wierz mi, ze jakbym miala dom 500m2, choc wystarczylo by mi moje 40m2 mieszkania, za to ogrod kolejne 40m2, to bym nie potrzebowala isc nigdzie dalej. fajnie sie mowi siedz w domu majac wielki dom z wielkim ogrodem, basenem itd. wiekszosc ludzi jednak zyje w bloku na kupie i dla nich wyjscie na spacer, to ratowanie sie fizycznie i psychicznie i przed chorobami fizycznymi i przed zwariowaniem, ktore rowniez moze sie odbic na ciele. oczywiscie zadne pogawedki a tym bardziej spotkania ze znajomymi, ale spacer z ludzmi z ktorymi sie mieszka i tworzy rodzine, z dala od innych ludzi, to podstawa.