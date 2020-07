Zaangażowana Tatiana Okupnik zachęca do oddawania NIEWAŻNYCH głosów: "Idź i wrzuć do urny kartę BEZ KRZYŻYKA albo z dwoma" (FOTO)

12 lipca Polacy po raz kolejny ruszyli do urn, aby oddać głos w wyborach prezydenckich. Decyzją obywateli w II turze o urząd walczą Rafał Trzaskowski i Andrzej Duda.

Tegoroczne wybory prezydenckie już na etapie kampanii cieszyły się ogromnym zainteresowaniem mediów oraz gwiazd show biznesu. Celebryci ochoczo zachęcali swoich fanów do wzięcia udziału w głosowaniu, w niedzielę wyborczą wielu z nich postanowiło natomiast pochwalić się spełnieniem obywatelskiego obowiązku w sieci.

W obszernym wpisie pod zdjęciem wokalistka dodatkowo zachęciła swoich fanów do odwiedzenia lokali wyborczych. Przy okazji podzieliła się radą dla osób, które nie darzą szczególną sympatią żadnego z kandydatów.

(...) Bez względu na to, przy którym nazwisku chcesz postawić krzyżyk, zagłosuj! Bez szukania wymówek, bez odpuszczania. Nawet jeśli żaden z kandydatów Ci nie odpowiada, idź i wrzuć do urny kartę bez krzyżyka albo z dwoma. ;) Ale daj się usłyszeć! To nasz kraj. Wszyscy się w nim mieścimy i wszyscy powinniśmy się liczyć bez względu na religię, przekonania polityczne, rasę, orientację seksualną, płeć, pochodzenie, zasobność portfela, stan zdrowia, miejsce zamieszkania (...) - napisała Tatiana.