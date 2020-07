Wybory prezydenckie 2020. Gwiazdy oddają swoje głosy

Alex 5 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Pani Małgorzata to chyba na Malediwach jest, bo Julia Wieniawa w Warszawie i to w płaszczu. Trochę to dziwne. Chyba chłodnawo jest. No ale jak kreacja przygotowana to trzeba pokazać, nawet kosztem zdrowia.