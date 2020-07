Rafał i Małgorzata Trzaskowscy oddają głos w wyborach prezydenckich (ZDJĘCIA)

BYŁO, MINĘŁO 9 min. temu zgłoś do moderacji 10 4 Odpowiedz

W latach 2007-2015, w okresie rządów ekipy Platforma Obywatelska-PSL, ukradziono w Polsce/ wyprowadzono z Polski w sumie ponad 320 MILIARDÓW ZŁOTYCH! Taką lukę oszacowały w 2018 roku raporty Big Four, czyli czterech największych na świecie, najbardziej znaczących agencji audytorskich – PricewaterhouseCoopers, Deloitte, Ernst & Young, KPMG. To około 8.400 złotych na jedną osobę w 38-milionowej Polsce. 34.000 złotych dla 4-osobowej rodziny. Dochody budżetowe w latach: 2012 r. – 287,5 mld zł., 2013 r. – 280 mld, 2014 r. - 283,5 mld, 2015 r. - 289 mld, 2016 r. - 314,6 mld, 2017 r. - 350,5 mld, 2018 r. – 380,1 mld, 2019 r. – 400,6 mld zł. Czyli za rządów PO wzrosły przez cztery (2012-2015) lata o 1,5 MLD ZŁ., a za PIS przez cztery (2016-2019) lata o 86 MLD złotych. 57 RAZY WIĘCEJ!!!! Stąd pieniądze na wszystko, w tym na 500+ i inne +. Dług publiczny w okresie rządów PiS zmniejszył się z 53,9% PKB w 2015 do 47,4% (po I kwartale 2020). Inflacja latami: 2014: 0,0%, 2015: -0,9%, 2016: -0,6%, 2017: 2,00%, 2018: 1,6%, 2019: 2,3%. Bezrobocie (GUS) w listopadzie 2007 – 11,2%. Koniec ekipy PO-PSL (październik 2015) – bezrobocie 9,6%, a więc spadek procentowy przez OSIEM LAT o ZALEDWIE 1,6%! Lata PiS: listopad 2015 – bezrobocie 9,6%, grudzień 2019 – 5,0%. Czyli 4,6% zjechane PRZEZ CZTERY LATA. To tyle w kwestii "bankructwa", "drugiej Grecji lub Wenezueli" i "rozdawnictwa". To efekt prawidłowego zarządzania gospodarką kraju oraz zatrzymania w ostatnich 4 latach okradania państwa i obywateli…