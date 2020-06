Zaangażowana w sprawę mniejszości seksualnych Anja Rubik uderza w Andrzeja Dudę: "PO TRUPACH POLSKICH DZIECI I NASTOLATKÓW DO CELU"

Celebrytka otwarcie krytykuje partię rządzącą, a w szczególności podejście Prawa i Sprawiedliwości do edukacji seksualnej. Anja zdążyła już między innymi obszernie wypowiedzieć się o kontrowersyjnym projekcie ustawy dotyczącym całkowitego zakazu aborcji , poróżniając się z Kają Godek , a także odnieść się do "słynnych" na cały świat słów Andrzeja Dudy odnośnie LGBT .

Rubik drwi z Dudy: "Prezydent nie jest w stanie nic zrealizować"

W piątek zaangażowana we wsparcie mniejszości seksualnych modelka po raz kolejny odniosła się do tematu tolerancji wobec przedstawicieli społeczności LGBT . Rubik za pośrednictwem swoich InstaStories opublikowała serię wpisów, dowodzących tego, jak negatywny wpływ na młodych ludzi ma brak akceptacji.

Na początku udostępniła screen z artykułu dotyczącego Donalda Trumpa. Nagłówek informował o tym, że Faceebook usunął spoty wyborcze prezydenta Stanów Zjednoczonych ze względu na to, że nawiązywały do nazizmu.

Wszystko tylko po to, by wygrać… Zero uczciwości. Po trupach do celu. Niestety, tym razem dosłownie. Po trupach polskich dzieci i nastolatków!