Zabawne minki Kasi Tusk na spotkaniu z przyjaciółkami

nick 21 min. temu zgłoś do moderacji 11 14 Odpowiedz

no, teraz przed wyborami będzie więcej takich sesji ;) oczywiście zza winkla, ukradkiem tylko uchwyconych "poz"...ludzie, naprawdę trzeba być debilem by nie widzieć że to zwykła ustawka, mająca na celu pokazanie córki Tuska w dobrym świetle, jako dziewczyny z sąsiedztwa, normalnej i matki i żony i koleżanki... Poza tym to dorosła kobieta, więc zdrobnienia typu "minki" są nie na miejscu. To córka rudego, antypolaka, szkodzacego temu krajowi i nic tego nie zmieni, zwłaszcza lukrowa polewa na pudelku, bo każdy normalny wie, że pod lukrem jest kupa.