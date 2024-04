Zabawowy Rafał Maserak BALUJE w klubie do białego rana, racząc się co rusz przezroczystym trunkiem (ZDJĘCIA)

hnmj 15 min. temu zgłoś do moderacji 5 1 Odpowiedz

Rafał ma szczęście, że nie jest kobietą. Jakby to kobieta mająca małe dziecko tak imprezowała i piła do rana, to zaraz usłyszałaby pytania " gdzie jest dziecko ? Kto został z dzieckiem " albo " gdzie mąż ? "