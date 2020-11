Kinga Rusin buszuje po drogerii

Iza 9 min. temu zgłoś do moderacji 3 0 Odpowiedz

Boże ludzie to jej już nie wolno wejść do drogerii???!!! Po co te zdjęcia. A że jest Zosią Samosia to śmiech na sali! Dzisiaj wszędzie są kasy samoobsługowe i jak płacisz kartą to idziesz do takiej! Ludzie dajcie żyć