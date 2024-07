Zac Efron przez lata zmienił się NIE DO POZNANIA. Twierdzi, że to wina feralnego wypadku. Znany chirurg jest innego zdania (ZDJĘCIA)

Zac Efron ma to szczęście, że udało mu się płynnie przejść z bycia dziecięcą gwiazdą, do pełnowymiarowej gwiazdy kina. Co prawda aktor nie grywa w najbardziej ambitnych produkcjach, ale cały czas z powodzeniem utrzymuje się w zawodzie. Jako że jego kariera trwa już ponad 20 lat, fani mają wgląd w to, jak zmieniał się w tym czasie. Wiele osób zarzuca mu nadmierną ingerencję w urodę, między innymi w kształt szczęki.