Zac Efron w końcu skomentował swoje niepokojące zdjęcia. Plotkowano, że zoperował sobie twarz... (ZDJĘCIA)

Anormal guy 8 min. temu zgłoś do moderacji 2 0 Odpowiedz

Przejrzałam właśnie jego insta, ostatnie filmiki i widać, że jest ostrzyknięty, szczególnie po ustach. Każdy może robić co chce, ale jest to społecznie bardzo szkodliwe, gdy tak atrakcyjny (chociaż np. nie w moim typie) facet, z milionami obserwujących ingeruje w wygląd zewnętrzny i twierdzi, że to efekt wypadku i to nie lekkiego (wisząca kość podbródka, ajć). Moja niepełnoletnia siostra ma teraz fazę na powiekszenie ust, choć nie ma małych, ale koleżanki też to już robią za zgodą rodziców i ona również ma silną potrzebę. Ma takie problemy z akceptacją swojego ciała, że sama poprosiła rodziców o znalezienie dobrego psychologa, oby jej wybił ten pomysł z głowy, bo nasze argumenty jej nie przekonują.