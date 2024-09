"Zagubieni" znów biją rekordy oglądalności. Tak aktorzy serialu wyglądają po 20 latach (ZDJĘCIA)

Postać Claire Littleton przeżywała wewnętrzny dramat, chcąc oddać swoje nienarodzone jeszcze dziecko do adopcji. Ostatecznie dzięki wsparciu innych ocalałych z katastrofy lotniczej zdecydowała się wychować syna. Emilie de Ravin przyjęła propozycję scenarzystów "Lost", którzy zaoferowali jej rolę w kolejnym wyprodukowanym przez nich serialu. Od zaprzestania realizacji "Once Upon A Time" w 2018 r. nie powróciła już do grania.