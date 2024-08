Asystent Matthew Perry'ego zatrzymany! To on miał wstrzyknąć mu ketaminę, która spowodowała ŚMIERĆ aktora. Współpracował z szajką dilerów

To asystent Matthew Perry'ego wstrzyknął mu ketaminę. Byli ze sobą bardzo blisko

Ostatnio w śledztwie ws. śmierci 54-latka nastąpił przełom. Zatrzymano szajkę dilerów oraz lekarzy. Okazuje się, że w sprawę zamieszany jest także wieloletni asystent Perry'ego. To właśnie on wstrzyknął aktorowi ketaminę. W miniony czwartek prokurator ogłosił, że ​​Kenneth Iwamasa przyznał się do podania zmarłemu gwiazdorowi (w dniu jego śmierci) leku, który spowodował zgon.