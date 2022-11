Zahartowana Joanna Moro relacjonuje kąpiel w mroźnych wodach Bałtyku i uskutecznia trening w skąpym kostiumie (ZDJĘCIA)

Joanna Moro zasłynęła rolą Anny German, która okazała się dla niej trampoliną do sukcesu. Niestety, w przeciwieństwie do odgrywanej przez siebie artystki, aktorka nie może raczej pochwalić się spektakularnym wokalem. 37-latka nie daje jednak za wygraną i z uporem maniaka usiłuje udowodnić niedowiarkom, że naprawdę potrafi śpiewać.

Moro dała się też poznać jako zapalona miłośniczka plażowania, najchętniej topless. Latem celebrytka dołączyła dołączyła do akcji "topfreedom ", której zamysłem jest walka o równość w eksponowaniu kobiecych piersi. W tym celu sama "uwolniła" klatkę piersiową na Instagramie, czym wywołała zresztą spore emocje wśród internautów.

Joanna uwielbia morze o każdej porze roku, dlatego początek długi weekend Wszystkich Świętych postanowiła spędzić w Sopocie i pomorsować. Po zrzuceniu ubrań celebrytka pognała do zimnej wody w skąpym, różowym bikini i z telefonem w dłoni, by zrelacjonować fanom kąpiel w morzu. Ludzie wokół opatuleni byli w ciepłe kurtki i czapki, za to zahartowana Moro raz po raz zanurzała ciało w zimnym Bałtyku. Następnie wynurzyła się z wody, odłożyła smartfona na bok i pobiegała brzegiem plaży, rozciągając się i unosząc ręce.