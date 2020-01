Zahartowana Małgorzata Rozenek chwali się opalonymi łydkami w drodze do śniadaniówki

W połowie grudnia szczęśliwi Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan oznajmili, że niebawem zostaną rodzicami. Odkąd okazało się, że para celebrytów wkrótce powita na świecie pierwszego wspólnego potomka, całe ich życie kręci się wokół błogosławionego stanu Gosi. Gwiazda pochwaliła się już między innymi kulisami ciążowej sesji zdjęciowej czy pierwszymi ruchami dziecka. Wszystko wskazuje na to, że ciężarna Rozenek na razie nie zamierza zwalniać tempa i zaszywać się w domu, bowiem fotoreporterom regularnie udaje się ją spotkać "na mieście".

Ostatnio Gonia wybrała się do studia Dzień Dobry TVN, gdzie poruszyła temat in vitro. W drodze na wywiad starannie wystylizowana przyszła mama ochoczo pozowała do zdjęć. Stylowa celebrytka udowodniła, że nie straszna jej zima i zaprezentowała światu nagie łydki. Tego dnia postawiła na róż. Miała na sobie komplet w tym kolorze, na który składała się krótka sukienka, płaszcz i szalik z nowej kolekcji Roberta Czerwika. Całość stylizacji uzupełniła białymi kowbojkami Fendi i torebką marki Louis Vuitton.