Tomasz Kammel wyszedł z domu w krótkich spodenkach

Wygląda na to, że w życiu prywatnym Tomek ma nieco luźniejsze podejście do kwestii wizerunku. Paparazzi przyłapali go ostatnio w bardzo nietypowym, jak na luty, stroju. Prezenter został przyłapany przez paparazzich w krótkich spodenkach. Na szczęście górną część ubioru dopasował do warunków pogodowych - miał na sobie ciepłą, pikowaną kurtkę z kapturem.