Zakapturzona Agnieszka Woźniak-Starak walczy z ULEWĄ, drepcząc do swojej tesli za 300 tysięcy (ZDJĘCIA)

Agnieszka Woźniak-Starak dopiero co szusowała na stoku w doborowym towarzystwie Piotra i Karoliny Kraśków. Ferie w zimowej scenerii nie mogły jednak trwać w nieskończoność i dziennikarka musiała w końcu wrócić do "szarej" rzeczywistości w postaci porannych pobudek do pracy.