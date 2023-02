Zimowa sielanka Kraśków. Dziennikarz wczasuje się w górach z rodziną i... Agnieszką Woźniak-Starak. Znowu robi sobie przerwę od "Faktów"? (FOTO)

Naja 16 min. temu zgłoś do moderacji 10 2 Odpowiedz

Gdzie znaleźć fajnego, porządnego mężczyznę? Na tinderze tragedia, tam facetom brak kultury wobec kobiety, nie umieją rozmawiać. Jestem załamana. To konto to już była desperacja. Na co dzień kompletnie nie poznaję żadnych wolnych mężczyzn... Poradźcie coś, gdzie jak? Tylko nie piszcie, że mam zrezygnować, moje kolezanki mają facetów i z nimi spedzają czas a ja wieczorami sama jak palec ani nie mam z kim wyjsc do kina, do retauracji na spacer a samemu to już mi sie znudzilo :(