Zakochana Dominika Tajner chwali się CHŁOPAKIEM na ustawce z paparazzi

Mimo niedawnego rozwodu, oboje zdążyli na nowo ułożyć sobie życie. Kochliwy piosenkarz ma za sobą piąty ślub, a jego eksmałżonka spotyka się z warszawskim biznesmenem, niejakim Jarosławem. Choć niedawno plotkowano o tym, że celebrytka powróciła do bycia singielką, sama zainteresowana szybko zdementowała te doniesienia. Związek Dominiki i Jarka rozwija się, jak należy, bowiem wkroczył ostatnio w kolejny etap. Tajner ewidentnie ma co do partnera poważne plany, bowiem w dowód miłości zafundowała mu wspólną ustawkę z paparazzi. Zakochanych "przyłapano" na porannej kawie. Choć sama ubrana w niebieską stylizację 41-latka ochoczo pozowała przed obiektywami fotoreporterów, jej stroniący od blasków fleszy wybranek ustawiał się do zdjęć bokiem. Dominika zapozowała także do kilku solowych fotografii: podczas bujania się na huśtawce i głaskania lamy.