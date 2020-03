Zakochany Ben Affleck obcałowuje nową dziewczynę na środku ulicy i stroi dziwne miny (ZDJĘCIA)

aaaa 13 min. temu zgłoś do moderacji 2 0 Odpowiedz

W czasie romansu przeżyłam coś takiego! Znowu miałam 17 lat ;) Nasz romans trwał tylko pół roku ale było cudownie i wspaniale. Rozstaliśmy się, bo skończyła się nasza współpraca. Mieliśmy swoje rodziny. Przeżyłam to strasznie, miałam załamanie nerwowe. Później okazało się, że zachorowałam na raka piersi i muszę mieć mastektomię. Mąż był przy mnie cały czas, od lekarza do lekarza, na wszystkich badaniach. Przetrwało i nasze małżeństwo i wygrałam z chorobą. Jednak mój romans ze współpracownikiem i jego dobrze wspominam. Mąż się domyślał, że kogoś mam a i on chyba wtedy miał kogoś. W naszym małżeństwie nie było już takiej... pary i monotonia. Teraz po tym wszystkim jest ok. Tyle razem przeszliśmy. Nie wiem czy z nowym partnerem dałabym radę przez to przejść? Takie doświadczenia uczą, że mąż i rodzina są najważniejsi a motyle w brzuchu przeminą.