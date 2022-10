ZAKOCHANY Marcin Hakiel relacjonuje sobotnie popołudnie spędzone u boku nowej partnerki i dzieci (ZDJĘCIA)

Matka 6 min. temu zgłoś do moderacji 7 1 Odpowiedz

P.Marcinie dziękuję Panu bardzo za to że jako facet ojciec to pan dba o swoje dzieci jak była odeszła i Was zostawiła, jeżeli znalazł pan mądrą kobietę i kocha ja pan to zyczę szczęscia super, wychowa pan z jej pomocą dzieci