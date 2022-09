Coraz odważniejszy Marcin Hakiel odsłania kulisy NOWEGO ZWIĄZKU. Pokazał partnerkę W JACUZZI! (ZDJĘCIA)

W połowie marca Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel poinformowali, że po 17 latach małżeństwa każde z nich idzie w swoją stronę. Para zapowiedziała również, że dla dobra dzieci nie będzie więcej komentować sprawy w mediach. Tancerz miał jednak inną koncepcję na ich rozstanie, bo zintensyfikował swoje działania w mediach i ochoczo dzielił się z internautami swoim smutkiem, traktując Instagram nieco terapeutycznie . Wszystko wskazuje jednak na to, że Hakiel definitywnie zerwał już z przeszłością.

Kilka dni temu pokazał rękę ukochanej, innym razem internauci mogli oglądać jej plecy, a następnym - tył głowy. Tym razem tancerz zaszalał, bo na najnowszych fotkach można zobaczyć kobietę niemalże w pełnej krasie. Co prawda Hakiel i tak zadbał o to, by internauci nie domyślili się, kim jest wybranka, ale tym razem widać jej całą sylwetkę.