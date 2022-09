Katarzyna Cichopek ZMIENIA NAZWISKO!

Mogło się wydawać, że po oświadczeniu, w którym zapowiedzieli, że nie będą udzielać więcej komentarzy w tej sprawie - rozstanie przebiegnie z klasą i z dala od mediów. Pogrążony w żalu tancerz nie zamierzał jednak milczeć i ochoczo komentował kulisy rozłąki na swoim Instagramie, a później wybrał się nawet do "Miasta Kobiet", by porozmawiać o emocjach. Po serii medialnych wynurzeń parze w końcu udało się jednak dojść do porozumienia i zorganizować sprawę rozwodową. Finalizacja rozwodu odbyła się online, a tuż po Kasia dziękowała Marcinowi za 17 wspólnych lat i zapowiadała, że z "radością patrzy w przyszłość".