Najbardziej nielubiany przez widzów uczestnik "Hotel Paradise" - Łukasz Karpiński (ZDJĘCIA)

Pierwszy tydzień nowego sezonu Hotelu Paradise nieubłaganie zbliża się ku końcowi. Widzowie dopiero zapoznają się z uczestnikami, co jest wyjątkowo niełatwym zadaniem, biorąc pod uwagę, że do programu dołączyły już dwie zupełnie nowe osoby. Jednemu z bohaterów show udało już się jednak wyróżnić z tłumu na tyle, aby zwrócić na siebie uwagę fanów. Mowa o 25-letnim Łukaszu Karpińskim .

Niemal od początku znalezienia się na rajskiej wyspie Łukasz robi, co może, aby zniechęcić do siebie współlokatorów. Udało mu się już nawet doprowadzić do histerycznego płaczu jedyny obiekt swoich westchnień - blondynkę Magdę. Mało co nie rozpętał też pierwszej poważnej rozróby, kiedy Sonia nazwała go "konfidentem".