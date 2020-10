Załamana obostrzeniami Magda Gessler ubolewa nad losem gastronomii i apeluje: "NIE POZWÓLCIE NAM UMRZEĆ!"

Magda 1 godz. temu zgłoś do moderacji 86 15 Odpowiedz

Myślę, że niektórzy kompletnie nie zrozumieli co Magda ma na mysli. Komentują jej majątek i pieniądze, których dorabiala się przez całe życie na gastronomii a kompletnie nie rozumieją problemu. Ona ma rację, i staje po stronie drobnych przedsiębiorców, małych gastronomii i restauracji, które ze względu na restrykcje mogą się już nigdy nie otworzyć. Sama pracuje w gastronomii, jednak 10% frekwencji klientów w ciągu całego miesiąca (w porównaniu z poprzednim rokiem), nie daje zludzen. Do pół rok wiele biznesów będzie trzeba zamknąć a pracowników zwolnić. Zamiast komentować post, żeby Magda dała że swojej kieszeni, proponuję się nad tym pochylić co mówi, bo ma rację.