Zalotna Roksana Węgiel w czarnej mini pozuje u boku narzeczonego podczas premiery filmu (ZDJĘCIA)

PACKTGOD 17 min. temu zgłoś do moderacji 7 9 Odpowiedz

A na co Kevinowi meczyc sie na silowni skoro ma to o czym marzy 99% mezczyzn? Ci co go krytykuja za wage to same simpy, beciaki i przegrywy a wsrod kobiet zazdrosne rowiesniczki lub stare pudernice. Normalni faceci go propsują bo odniosł biologiczny sukces, spłodził dziecko a teraz jest z młoda milionerką. Z czym do ludzi golasy zalosne mieszkajace u rodziców XD