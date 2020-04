Zamaskowana Kinga Rusin czmycha sportowym porshe do spożywczaka po słoiki z przetworami

Kinga Rusin lubi kreować się na znawczynię w właściwie każdej sprawie, która na daną chwilę frapuje społeczeństwo. Dziennikarka musi więc bardzo uważać na to, by nie popełniać gaf, co jak wiemy, wychodzi jej różnie. Musimy jednak pochwalić Kinię, bo jej ostatni wypad do spożywczaka może uchodzić za wzór robienia zakupów w czasie pandemii. Gwiazda TVN i partnerka taneczna Leonardo DiCaprio miała na sobie maseczkę, rękawiczki i zachowywała odpowiedni dystans od ludzi (choć z tym ostatnim nigdy nie miała problemu). Zobaczcie, jak Kinia czmycha ze swojego porshe, by kupić słoiki z przetworami...