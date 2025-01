Naburmuszona Katarzyna Bosacka buszuje po supermarkecie z telefonem przy uchu i z plikiem kartek w rękach

Nie chcę wyjść na Hmm niemiłą… czy taką, która zawsze chodzi w make up ale jednak to jak się prezentujemy ma znaczenie jak się nas odbiera. Nie szykuję sie na zakupy jakbym szła na imprezę czy do pracy ale jeśli idę już w spodniach sportowych to upewniam sie, ze jakoś wyglądają. Ogarniam włosy, zawracam uwagę na to czy kurtka nie jest na mnie za mała. To są detale które tworzą jakąś całość. Nie zawsze musimy być w top formie. Może Pani Kasia jest chora, ma grypę/anginę i musiała jechać do sklepu. To przepraszam. Jestem wzrokowcem i uważam, ze to co sobą reprezentujesz oznacza tez to jaki masz stosunek do siebie. Jeśli ktoś wychodzi do ludzi w wyciągniętych dresach, za małej kurtce, włosach jakby dopiero wstał to ciężko uwierzyć ze ta osoba sie szanuje. Jak widzę mojego męża który ma zamiar iść na kolacje kolegi w bluzie to tez mu na to zwrócę uwagę. I tego samego oczekuje od niego.