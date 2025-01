Katarzyna Bosacka po ZDRADZIE byłego męża zdecydowała się szukać pomocy u psychiatry. "To była najlepsza decyzja w moim życiu"

Katarzyna Bosacka o terapii

Za namową przyjaciół, jestem im za to bardzo wdzięczna, po prostu poszłam do psychiatry po pomoc. To jest tak, że, jak mamy zepsuty ząb to idziemy do dentysty, jak boli. A jak mamy bolące kolano, to idziemy do ortopedy. A jak boli dusza, tak boli, że nie możesz wstać, że nie możesz się ruszyć, to idziemy do psychiatry. To była najlepsza decyzja w moim życiu - wyjawiła.