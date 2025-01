Katarzyna Bosacka zyskała sporą rozpoznawalność głównie z programów o tematyce konsumenckiej, a także zdrowotnej. Prowadziła m.in. "Wiem, co jem i wiem, co kupuję" oraz cykl "Salon Piękności". W ostatnim czasie o 53-latce zrobiło się głośno za sprawą rozwodowych perypetii.

Katarzyna Bosacka zaręczyła się?

Podczas rozmowy Mateusz Szymkowiak poprosił Bosacką, by pokazała swoje dłonie, bo dostrzegł na palcach świecący pierścionek. Na tę prośbę ekspertka od zdrowego żywienia zaczęła wykrzykiwać "nie!", "nie!", "nie!"

Katarzyna Bosacka kupiła z parterem działkę i dom

Podczas rozmowy Bosacka zdradziła również, że razem z partnerem zakupili działkę pod Warszawą, na której znajduje się dom. Katarzyna wytłumaczyła Szymkowiakowi, że choć w nieruchomości można już mieszkać, to planuje remont, by przystosować przestrzeń do swoich potrzeb.