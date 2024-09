Katarzyna Bosacka jest zakochana. Zdradziła, co gotuje nowemu partnerowi: "Dla mnie i MOJEGO UKOCHANEGO"

Katarzyna Bosacka w ubiegłym roku stała się bohaterką mediów, gdy okazało się, że jej małżeństwo z Marcinem Bosackim zmierza ku końcowi po 26 latach wspólnej drogi. Gwiazda, którą kojarzymy głównie z programami kulinarnymi, krótko po rozstaniu udzieliła wywiadu, w którym przyznała, że w wyniku stresu schudła 14 kilogramów w ciągu trzech miesięcy.

Schudłam 14 kilo w niecałe 3 miesiące. Ale nic na to nie poradzę, tak reaguje mój organizm na stres. Nie ma co tutaj ukrywać. Pamiętam, jak zmarł mój tata, to moja mama też tak szybko schudła, więc nie da się nad tym zapanować. Wiadomo, że to nie jest tak, że ludzie po tylu latach się rozstają i potem już tylko do widzenia i cześć - mówiła w rozmowie z "Faktem".

Rozwód udało sfinalizować się w marcu tego roku, a rozprawa trwała niespełna pół godziny.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Zobacz także: Szczere wyznanie Katarzyny Bosackiej. Czy wybaczyła mężowi? "Praca zawodowa pozwala mi przeżyć"

Wiadomo, że czas leczy rany. Katarzyna Bosacka najwyraźniej otrząsnęła się już po rozwodzie i znalazła przestrzeń na... nową miłość. Pierwszy raz opowiedziała o niej w lipcu w "Dzień dobry Wakacje". Na pytanie o nowego partnera lekko się zmieszała i nie była wylewna.

Nie mogę powiedzieć tak do końca, ale tak, jest. Jest dobrze. Tak bym powiedziała - przyznała.

Katarzyna Bosacka ma nowego partnera. Teraz o nim wspomniała

Na temat nowej miłości otworzyła się bardziej na swoim kanale na YouTube. Przygotowując zupę pomidorową, zdradziła, że razem z partnerem uwielbiają to danie. Wygląda na to, że bardzo go rozpieszcza...

W tym talerzu, a mam takie dwa - dla mnie i dla mojego ukochanego - podaję zawsze, a to pastę, a to właśnie pomidorową. A dzisiejsza pomidorowa to nie będzie taka zwykła pomidorowa - to będzie krem ze świeżych pomidorów, a do tego będą pulpeciki drobiowe - przyznała.

Zazdrościcie mu takich smakołyków?

Oceń jakość naszego artykułu: Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.