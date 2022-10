Zapłakana Martirenti przyznaje, że OSZUKAŁA fanów. Wcale nie sprzedała "wirtualnej miłości" za milion złotych

Można tak powiedzieć, że okłamałam i mogę teraz przeprosić za to widzów. Nie chce mi się tłumaczyć z tego. Nie uważam, żebym zrobiła komuś krzywdę tym (...) Jeżeli ktoś się czuje skrzywdzony tą akcją marketingową, jest mi przykro, mogę przeprosić. Dla mnie to nie było tak, że ja coś komuś wciskam - tłumaczyła Marta, a atmosfera w studiu robiła się coraz bardziej nerwowa.

Przykro mi się zrobiło, bo się po prostu na to zgodziłam i już minęło od tego ponad rok. Nie przypuszczałam, że non stop będzie ktoś się o to pytać (...). Nie mam siły rozmawiać na ten temat. To nie jest problem do ciebie, po prostu nie chce mi się o tym rozmawiać, to są moi dobrzy znajomi. Żałuję po prostu - wyznała zapłakana.