Marti Renti gorzko o Fagacie przyłapanej w hotelu z jej byłym chłopakiem: "UDAWAŁA moją przyjaciółkę" (WIDEO)

Agata na festiwalu szła, wiadomo w jakim celu, z Michałem do pokoju hotelowego - poinformowała rozczarowana eks Michała Gały , z którym to była dziewczyna Stuu miała się spoufalić.

Marta przyznała, że słuchy na temat owego spotkania doszły ją już jakiś czas temu. Skonfrontowała wówczas to, co usłyszała zarówno z Gałą, jak i Fagatą, którą uważała za przyjaciółkę. Oboje wyparli się tych rewelacji.

Szczerze mówiąc, jestem już zmęczona. Ludzie już nie odróżniają, co jest fałszem, co jest fikcją, co jest na pokaz i co jest prawdą. Można dostać bólu głowy od tego wszystkiego - żali się, zapowiadając, że zamierza nieco odpocząć od tego, co się ostatnio wokół niej dzieje, na kilka dni wycofując się z internetu bądź wyjeżdżając na urlop.