Tak obecnie wygląda Leighton Meester - gwiazda "Plotkary"

Zawsze mnie rozwalają te komentarze na pudelku o wadze i urodzie. Bardzo bym chciała zobaczyć te "piękne" co to komentują taką Lopez czy Meester. Jakoś nie widzę, żeby same modelki chodziły po polskich ulicach. Ba, ciężko trafić na was, ideały - nie jesteście nawet w 1/4 tak atrakcyjne jak wam się wydaje. A co do wagi - taka Ashley Graham waży na pewno więcej niż niejedna chuda, która się wyzłośliwia, a i tak dalej jest od was wszystkich razem wziętych 10 razy piękniejsza...