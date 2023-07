Zatroskany tata Kuba Błaszczykowski z dziećmi i żoną na rodzinnym wyjściu w Sopocie. Uroczy obrazek? (ZDJĘCIA)

kibic 10 min. temu zgłoś do moderacji 2 1 Odpowiedz

O, jaka szkoda, że Lewandowskiego nie ma, już by "kocony" przez Błaszcza musiał gnać w kolejkę po kebaby dla całej grupki. Żartuję oczywiście, to było możliwe 12 lat temu (np. w na lotnisku w Pireusie), ale 11 lat temu już nie, po znacznym wkładzie Roberta w dublet BVB, kolejne mistrzostwo 2012 oraz Puchar Niemiec. W Pireusie Błaszczu wykorzystał też to, że on w BVB był "ein Stammspieler", a Lewy jeszcze nie.