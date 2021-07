Zatrzęsienie celebrytów na "ściance" Roberta Kupisza: ukochana Pawła Deląga, Lara Gessler z mężem, Baron z czaszką przy kroczu (ZDJĘCIA)

Smiech 5 min. temu zgłoś do moderacji 5 0 Odpowiedz

Uwielbiam kazadi. Ani ona do tanca ani do prowadzenia programow. Nic. Zero. A pcha sie niczym pies na jeza. Czy ona nie widzi ze nikt jej nie chce? Czym ona wlasciwie sie zajmuje?? Grsniem od kotleta ? O co chodzi z ta osoba? Po co ona w mediach.