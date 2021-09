Zatrzęsienie gwiazd na festiwalu w Wenecji: Zendaya, Kristen Stewart, Dakota Johnson, Jessica Chastain... (ZDJĘCIA)

Renata 27 min. temu zgłoś do moderacji 87 30 Odpowiedz

Gwiazdą to była Jennifer Rush i jej niesamowity przebój: The Power of Love, Annie Lenox, Martika czy Celine Dion. Do dzisiaj mam ciary, gdy słyszę ich śpiew. Słucham tylko Radia Złote Przeboje albo Plus, bo tylko tam puszczają jakieś wartościowe nuty, w przeciwieństwie do beznadziejnego RMF FM-u, który spada na psy. Nazywając Avę Max czy inne "gwiazdami", obrażacie gwiazdy tamtego pokolenia. Chyba, że powinny nazywać się supernowe.