Zatrzęsienie WYSTYLIZOWANYCH gwiazd na pokazie Louis Vuitton w Paryżu: Beyonce i Jay-Z, Zendaya, Rihanna... (ZDJĘCIA)

PL to jednak stan umysłu, sami śmieją się z Rosjan, a wcale mentalnie od nich nie odstają, co wam ludzie przeszkadza goły brzuch ciążowy? niedługo jak w Iranie będziecie kazali kobietom w burkach chodzić, tu niby jacy wyzwoleni, ale każdy odsłonięty centymetr odkrytego ciała kobiety krytykujecie i każecie się zasłonić, pytam się co wam przeszkadza w odsłoniętym brzuchu kobiety? na dodatek ciężarnej kobiety? chyba jestem z innego świata, bo ja widzę fajną, zadbaną babkę, która nie ma problemu z okazaniem swojego stanu i cieszy się, że jest w ciąży, aż dziw, że czepiacie się ciężarnej kobiety, a nie np. obecności porno-gwiazdki na takim pokazie, choć to też biznes taki jak inny, a już wiem czemu wam to nie przeszkadza, bo ją ciągle oglądacie na kanałach dla dorosłych po nocach w domach, ale jak wyjdziecie na zewnątrz to nagle wszyscy moralizatorzy i nawet kobietę w ciąży błotem obrzucą, bo jak śmiała taki brzuch okazać, opanujcie się ludzie