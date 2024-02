Zendaya promuje drugą część "Diuny". Internauci BEZLITOŚNI dla jej stylizacji. "Co to jest?!". Faktycznie aż tak źle? (ZDJĘCIA)

Straszne; Co to za okropne połączenie, które ona na siebie włożyła; Praktycznie zawsze wygląda niesamowicie. To jest… bardzo dziwne; To jest jeden z okropniejszych strojów; Kocham Zendayę, ale nawet ona nie może tego uratować; Okropne; Co to jest?; Wróć stara Zendayo; Ktoś został wrzucony do pralki razem z pościelą! - komentują internauci pod zdjęciami, które udostępnił "Harper’s BAZAAR".