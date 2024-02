Zendaya w komplecie od Alexandra McQueena z 1999 roku promuje drugą część "Diuny". Ikona? (ZDJĘCIA)

Twórcy i aktorzy drugiej części filmu "Diuna" są obecnie w trakcie trasy promocyjnej. W ubiegłym tygodniu członkowie ekipy zawitali do Londynu, gdzie Zendaya wywołała zachwyt wśród znawców mody i nie tylko. 27-latka zaprezentowała się wówczas w srebrnej zbroi, będącej archiwalnym projektem Thierry'ego Muglera , pochodzącym z kolekcji haute couture jesień/zima 1995.

W czwartek premierowy pokaz odbył się w Seulu w Korei Południowej. Tym razem Zendaya również nie zawiodła. Aktorka zadała szyku w komplecie składającym się z szarego żakietu na suwak z półgolfem oraz ołówkowej spódnicy . Kreacja jest pokryta czerwonymi kryształami przypominającymi wzór druku na płytkach PCB. Nietuzinkowe wzory są zasilane na baterie, co sprawia, że strój świeci w ciemności .

Zapierająca dech w piersiach stylizacja, która ewidentnie nawiązuje do postaci futurystycznej wojowniczki granej przez aktorkę, została zaprojektowana przez Alexandra McQueena tworzącego w 1999 roku jesienną kolekcję "Ready to Wear" dla domu mody Givenchy. Pamiętny pokaz odbył się w Paryżu i miał być nawiązaniem do kończącego się tysiąclecia.