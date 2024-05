Zlot gwiazd na sesji charytatywnej. Ida Nowakowska odsłoniła brzuch, Anna Dereszowska w dżinsach (ZDJĘCIA)

Eventy charytatywne mają to do siebie, że gwiazdy bywają na nich (zazwyczaj) ubrane w bardziej codzienne stylizacje - bez piórek i cekinów. No, chyba że mowa o Balu Fundacji TVN, bo tam sytuacja wygląda zgoła inaczej. Jednak gwiazdy świętujące 40-lecie Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce postawiły na klasykę i wygodę.