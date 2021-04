Znane mamy lansują się na ściance sklepu dla dzieci: Maffashion, Agnieszka Kaczorowska, Maja Hyży... (ZDJĘCIA)

;oihunkj 21 min. temu zgłoś do moderacji 11 0 Odpowiedz

A ja nie kupuje do domu zadnych swieczek zapachowych, zadnych kosmetykow, ktore sa MODNE! Kupuje tylko to, czego naprawde potrzebuje i to czego potrzebuja moje wlosy i skora. Co wiecej, nie mam suszarki do wlosow, bo wlosow nie susze mechanicznie i dzieki temu sa zdrowsze. Wystarczy odzywka i olejek na koncowki. A mam wlosy lekko rozjasniane. Mam 2 plaszcze wiosenno jesienne i jeden zimowy. Naprawde, nie potrzeba nam wiele, rowniez wtedy kiedy chcemy dobrze wygladac. Po co wam kilka par dresow? Po co wam tyle ciuchow? Napedzacie konsmpcjonimz. Kupujcie eleganckie i casualowe ubrania. Wtedy mozecie je laczyc i zawsze wygladac dobrze. I nie potrzeba wtedy wielu ubran w szafie i 50 par butow.