Znane prezenterki BEZ MAKIJAŻU

Agnieszka Gozdyra swoją przygodę z dziennikarstwem rozpoczęła od Radia Kolor. W 2004 roku odeszła stamtąd i trafiła do Telewizji Polskiej. Tam pracowała przez kolejne lata, aby w 2008 roku przejść do Polsatu, z którym związana jest do dziś. Prezenterkę można zobaczyć m.in. w programie "Debata Gozdyry".