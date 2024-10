Dorota Wróblewska o okładce z wygładzoną Moniką Olejnik: "Dobrze, że są podpisy"

Monika Olejnik od lat polaryzuje opinię publiczną swoim nietuzinkowym stylem bycia i odważnymi wypowiedziami. Dziennikarka przez wielu uważana jest za ikonę stylu, która nie boi się eksperymentować z modą. Wszystkim znane jest jej zamiłowanie do luksusowych marek. 68-latka nawet na zwyczajne spacery dobiera nierzadko kreacje warte kilkadziesiąt tysięcy złotych , czym wywołuje zacięte dyskusje. Gospodyni programu "Kropka nad i" jest też niewątpliwie ulubienicą stołecznych paparazzi, którzy często "towarzyszą" jej podczas codziennych zmagań i uwieczniają na zdjęciach jej szalone stylówki.

Dorota Wróblewska o okładce z wygładzoną Moniką Olejnik

Do dyskusji na temat najnowszej sesji zdjęciowej Moniki Olejnik włączyła się Dorota Wróblewska . Stylistka opublikowała na facebookowym profilu wpis, w którym skomplementowała i doceniła miłującą modę dziennikarkę. Nie obeszło się jednak bez drobnej szpileczki, odnośnie okładki "Elle" i widocznej ingerencji grafików.

Okładka piękna i cel zamierzony, bo wszyscy mówią o Elle i mało osób poznaje dziennikarkę. Tytuł na okładce powinien być "MŁODA JA, INNA JA"! To by był dopiero hit! - rozpoczęła stylistka

Podziwiam Monikę Olejnik za styl, osobowość, charakter, odwagę, inteligencję. Monika Olejnik, to nie tylko znana polska dziennikarka i publicystka, ale wyróżnia się charakterystycznym stylem i osobowością. Jej wizerunek medialny stał się niemal jej znakiem rozpoznawczym. Olejnik jest znana z odważnych wyborów modowych. Często łączy elementy klasyki z nowoczesnymi, awangardowymi dodatkami. Jej styl jest pełen różnorodności, co świadczy o jej zamiłowaniu do mody. Monika Olejnik nie boi się trendów, odważnych wyborów jeżeli chodzi o modę. Zawsze jest jakaś. Wspaniały przykład dla wielu kobiet. Osobiście uwielbiam!